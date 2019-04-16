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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.091.899.942 Garanti Bankası 989.250.978 Halkbank 448.322.161 Kardemir (D) 330.794.782 Akbank 271.085.740 Tüpraş 259.208.869 Vakıflar Bankası 198.714.416 İş Bankası (C) 190.428.995 ASELSAN 171.850.485 Ereğli Demir Çelik 145.251.942 Petkim 132.972.839 Turkcell 130.590.869 Yapı ve Kredi Bank. 111.977.777 Koç Holding 98.560.442 Koza Madencilik 91.991.320 Emlak Konut GMYO 77.876.097 Türk Telekom 71.110.929 Pegasus 67.289.622 Sabancı Holding 60.783.469 Koza Altın 59.638.117

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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