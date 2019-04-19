Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 443.126.344 Petkim 283.996.873 Garanti Bankası 279.128.015 Halkbank 150.254.746 Akbank 108.990.868 Alarko Holding 98.236.697 Yapı ve Kredi Bank. 67.319.856 Kardemir (D) 67.137.573 İş Bankası (C) 64.585.781 Zorlu Enerji 64.347.140 Ereğli Demir Çelik 44.398.134 Albaraka Türk 43.720.178 Tüpraş 41.518.514 Vakıflar Bankası 37.613.617 Koza Madencilik 33.772.277 Türk Telekom 32.538.376 ASELSAN 32.494.778 Gersan Elektrik 29.710.496 Şişe Cam 26.140.594 Sasa Polyester 23.451.263
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