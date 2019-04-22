Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 335.640.305 Kardemir (D) 300.889.694 Garanti Bankası 214.086.267 Galatasaray Sportif 132.523.103 Akbank 128.709.228 T. Halk Bankası 91.528.396 Petkim 76.704.568 İş Bankası (C) 71.247.659 Tüpraş 68.771.419 Alarko Holding 67.406.555 Vakıflar Bankası 48.308.969 Aselsan 45.429.214 İhlas Gayrimenkul 37.803.203 Beşiktaş Futbol Yat. 35.815.960 Şekerbank 34.629.265 Ereğli Demir Çelik 28.769.181 Koç Holding 28.476.000 Sasa Polyester 27.463.594 Kordsa Teknik Tekstil 24.889.020 İhlas Holding 24.206.122
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)