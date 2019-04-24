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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 791.689.040 Türk Hava Yolları 700.526.607 Akbank 389.761.423 Halkbank 264.963.011 İş Bankası (C) 226.118.312 Galatasaray Sportif 205.919.027 Kardemir (D) 190.568.181 Tüpraş 181.516.414 ASELSAN 164.381.532 Bim Mağazalar 157.962.194 Ereğli Demir Çelik 154.818.939 Vakıflar Bankası 145.543.120 Yapı ve Kredi Bank. 123.872.981 Koç Holding 121.916.175 Petkim 107.773.671 Vestel 107.021.492 Sabancı Holding 90.969.428 Beşiktaş Futbol Yat. 84.089.695 Turkcell 78.522.242 Gersan Elektrik 76.824.635

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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