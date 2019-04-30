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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.138.077.738 Türk Hava Yolları 611.527.788 Galatasaray Sportif 596.891.220 Akbank 375.957.012 İş Bankası (C) 268.275.917 Halkbank 199.710.367 ASELSAN 170.077.558 Kardemir (D) 160.378.394 Beşiktaş Futbol Yat. 160.168.782 Koç Holding 146.600.569 Ereğli Demir Çelik 141.832.684 Turkcell 137.945.832 Tüpraş 136.348.923 Yapı ve Kredi Bank. 116.020.325 Vakıflar Bankası 112.503.729 Bim Mağazalar 108.554.555 Koza Madencilik 102.880.834 Koza Altın 98.733.991 Petkim 92.255.228 Vestel 82.724.141

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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