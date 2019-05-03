Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa ekonomi dünya mersin
“Fındıkta verim artmalı"
“Fındıkta verim artmalı"
Zam şampiyonu limon
Zam şampiyonu limon
Urfa rekor kırdı
Urfa'da rekor kırdı
BMC'den askeri sürücüsüz araç
Türkiye bunu da yaptı!
Enerjide sistem güvenliği
Enerjide sistem güvenliği

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 623.548.387 Türk Hava Yolları 510.316.581 Galatasaray Sportif 311.702.520 Akbank 237.700.050 T. Halk Bankası 142.658.545 Aselsan 135.081.576 İş Bankası (C) 123.547.010 Beşiktaş Futbol Yat. 104.271.370 Yapı ve Kredi Bank. 101.707.973 Kardemir (D) 96.222.352 Turkcell 90.232.566 Ereğli Demir Çelik 89.631.576 Petkim 85.550.181 Vestel 73.488.514 Türk Telekom 72.589.031 Tüpraş 69.335.953 Bim Mağazalar 66.153.948 Vakıflar Bankası 65.324.848 Sabancı Holding 53.225.568 Koç Holding 50.379.323


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Borsada Işlem Hacmi Sıralaması
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5