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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Galatasaray Sportif 748.132.859 Garanti Bankası 683.406.892 Türk Hava Yolları 525.780.119 Akbank 200.687.406 Halkbank 158.019.596 ASELSAN 153.687.986 İş Bankası (C) 139.734.374 Ereğli Demir Çelik 129.762.623 Kardemir (D) 120.092.627 Yapı ve Kredi Bank. 94.208.227 Türk Telekom 87.303.203 Petkim 75.557.266 Vakıflar Bankası 73.861.286 Bim Mağazalar 69.308.105 Tüpraş 67.092.279 Turkcell 66.358.992 Beşiktaş Futbol Yat. 64.680.006 Koza Madencilik 59.215.621 Vestel 53.616.132 Koza Altın 49.762.160

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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