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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.157.171.004 Garanti Bankası 830.595.590 Petkim 403.385.014 Akbank 248.510.647 Halkbank 217.958.582 ASELSAN 204.511.343 Koza Madencilik 187.878.745 Kardemir (D) 159.675.803 Ereğli Demir Çelik 139.238.799 İş Bankası (C) 134.343.316 Yapı ve Kredi Bank. 127.468.567 Vakıflar Bankası 120.835.570 Galatasaray Sportif 110.448.358 Koza Altın 100.358.032 Bim Mağazalar 97.763.600 Tüpraş 89.338.780 Türk Telekom 88.580.123 Turkcell 86.311.823 Koç Holding 83.616.004 Vestel 64.919.740

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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