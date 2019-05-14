Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.227.016.207 Türk Hava Yolları 882.453.590 Petkim 431.740.517 Halkbank 428.969.795 Akbank 380.509.792 ASELSAN 228.370.585 İş Bankası (C) 211.146.192 Galatasaray Sportif 204.171.878 Kardemir (D) 201.026.047 Koza Madencilik 188.793.274 Tüpraş 171.779.260 Yapı ve Kredi Bank. 150.030.074 Vakıflar Bankası 142.273.305 Türk Telekom 139.199.695 Ereğli Demir Çelik 124.529.324 Bim Mağazalar 119.719.548 Turkcell 117.143.002 Koza Altın 78.694.568 Koç Holding 75.787.456 Vestel 71.924.670
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)