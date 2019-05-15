Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.080.649.912 Garanti Bankası 757.748.166 Koza Madencilik 395.052.475 Halkbank 376.006.596 Akbank 292.043.502 Petkim 239.644.967 İş Bankası (C) 180.627.231 Türk Telekom 165.649.747 ASELSAN 161.420.897 Yapı ve Kredi Bank. 147.925.350 Kardemir (D) 143.965.742 Tüpraş 125.140.865 Vestel 114.340.112 Galatasaray Sportif 94.732.638 Koza Altın 91.282.765 Turkcell 90.122.542 Alarko Holding 85.256.582 Vakıflar Bankası 80.440.307 Bim Mağazalar 78.434.584 İpek Doğal Enerji 75.334.044
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