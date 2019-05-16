Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 958.011.415 Garanti Bankası 923.760.413 Koza Madencilik 481.908.397 Akbank 346.162.166 Halkbank 319.625.640 Petkim 279.126.255 İş Bankası (C) 235.260.726 Türk Telekom 203.358.054 Kardemir (D) 173.202.443 İpek Doğal Enerji 168.013.249 ASELSAN 157.446.406 Vakıflar Bankası 131.882.493 Yapı ve Kredi Bank. 126.658.830 Turkcell 117.356.575 Koza Altın 117.139.937 Tüpraş 105.114.547 Koç Holding 102.831.074 Ereğli Demir Çelik 97.973.723 Bim Mağazalar 78.350.823 Sabancı Holding 67.387.530
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)