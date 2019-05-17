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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 815.471.443 Türk Hava Yolları 655.449.581 ASELSAN 461.221.491 Kardemir (D) 456.387.777 Koza Madencilik 414.907.098 Akbank 329.642.398 Halkbank 262.177.720 Ereğli Demir Çelik 178.273.611 İş Bankası (C) 176.898.047 İpek Doğal Enerji 170.761.430 Türk Telekom 115.887.598 Yapı ve Kredi Bank. 109.973.654 Petkim 104.871.787 Koza Altın 88.221.015 Vakıflar Bankası 83.111.477 Bim Mağazalar 81.475.823 Turkcell 66.840.137 Vestel 61.983.948 Koç Holding 58.343.183 Tüpraş 56.429.897

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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