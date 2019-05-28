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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 927.349.451 Türk Hava Yolları 804.262.183 Petkim 599.798.595 Halkbank 544.099.149 Koza Madencilik 337.252.820 Akbank 312.946.943 ASELSAN 281.533.790 İş Bankası (C) 219.043.177 Ereğli Demir Çelik 189.149.425 Tüpraş 179.077.800 Bim Mağazalar 159.820.589 Turkcell 146.814.652 Türk Telekom 141.997.407 Vestel 138.561.972 Koç Holding 135.438.221 Sasa Polyester 127.114.698 Vakıflar Bankası 120.244.591 Kardemir (D) 116.464.814 Sabancı Holding 102.517.200 Yapı ve Kredi Bank. 80.580.517

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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