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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 996.860.193 Garanti Bankası 719.661.970 Petkim 269.516.072 Halkbank 254.640.262 Sasa Polyester 253.840.137 İş Bankası (C) 208.300.630 Akbank 208.288.619 ASELSAN 207.177.239 Ereğli Demir Çelik 163.455.158 Koza Madencilik 151.871.638 Vestel 149.157.369 Kardemir (D) 143.412.142 Vakıflar Bankası 137.543.315 Tüpraş 102.448.437 Yapı ve Kredi Bank. 97.946.237 Bim Mağazalar 95.061.786 Türk Telekom 83.917.382 Pegasus 76.538.833 Turkcell 70.087.283 Koç Holding 68.614.826

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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