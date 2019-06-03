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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 279.113.336 Türk Hava Yolları 198.656.535 İş Bankası (C) 166.637.154 Koza Madencilik 118.968.283 Turkcell 70.887.889 Akbank 64.374.556 T. Halk Bankası 62.096.223 Tüpraş 52.018.799 Yapı ve Kredi Bank. 49.860.676 Aselsan 48.413.187 Petkim 47.033.807 Türk Telekom 44.964.933 Ereğli Demir Çelik 40.111.342 İpek Doğal Enerji 34.684.121 Vakıflar Bankası 33.897.156 Bim Mağazalar 31.323.170 Pegasus 30.998.697 Kardemir (D) 29.897.679 Sabancı Holding 29.601.353 Koza Altın 28.354.182

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Borsada Işlem Hacmi Sıralaması
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