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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük işlem hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük işlem hacmi Garanti Bankası 847.548.309 Türk Hava Yolları 830.484.809 T. Halk Bankası 273.108.341 Akbank 263.277.882 İş Bankası (C) 242.104.879 Petkim 227.511.457 Koza Madencilik 190.578.816 Yapı ve Kredi Bank. 170.293.218 Aselsan 165.552.213 Tüpraş 155.661.987 Kardemir (D) 154.718.875 Vakıflar Bankası 151.354.045 Turkcell 148.451.108 Bim Mağazalar 139.708.307 Ereğli Demir Çelik 124.534.545 İpek Doğal Enerji 108.889.075 Koç Holding 108.082.762 Vestel 107.294.949 Türk Telekom 88.577.558 Koza Altın 81.217.810

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada Işlem Hacmi Sıralaması
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