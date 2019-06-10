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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.174.004.776 Türk Hava Yolları 790.911.726 Petkim 487.663.969 Kardemir (D) 373.203.284 Akbank 325.824.305 Halkbank 318.664.953 Yapı ve Kredi Bank. 273.698.351 Sasa Polyester 265.600.767 İş Bankası (C) 257.134.646 Vakıflar Bankası 224.060.185 ASELSAN 222.359.624 Koza Madencilik 177.084.271 Ereğli Demir Çelik 174.759.341 Türk Telekom 109.862.712 İpek Doğal Enerji 106.218.929 Tüpraş 102.832.166 Turkcell 89.848.173 Koza Altın 86.063.533 Bim Mağazalar 84.828.604 Alarko Holding 82.627.464

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BİST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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