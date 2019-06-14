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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 903.572.212 Türk Hava Yolları 736.241.112 Petkim 278.159.619 Akbank 259.029.223 Sasa Polyester 230.574.823 İş Bankası (C) 206.947.531 T. Halk Bankası 184.907.211 Aselsan 184.062.977 Kardemir (D) 169.756.463 Vakıflar Bankası 166.517.847 Koza Madencilik 147.189.201 Yapı ve Kredi Bank. 145.610.743 Vestel 140.299.951 Ereğli Demir Çelik 119.320.828 Türk Telekom 98.439.354 Turkcell 90.634.382 Tüpraş 85.104.052 Koç Holding 75.364.927 Bim Mağazalar 75.071.123 Pegasus 71.213.480


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada Işlem Hacmi Sıralaması
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