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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.018.455.502 Türk Hava Yolları 851.977.943 Petkim 374.078.117 Ereğli Demir Çelik 312.608.721 Akbank 309.060.908 Vestel 308.625.711 Halkbank 286.268.501 Vakıflar Bankası 269.750.594 İpek Doğal Enerji 265.448.216 İş Bankası (C) 260.428.209 Yapı ve Kredi Bank. 238.543.166 Kardemir (D) 231.811.506 ASELSAN 215.429.876 Koç Holding 196.990.292 Tüpraş 174.871.964 Türk Telekom 163.816.736 Koza Madencilik 143.005.318 Sasa Polyester 116.054.687 Turkcell 108.014.565 Bim Mağazalar 100.229.448

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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