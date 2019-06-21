Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin dünya Trabzon seminer Bursa
Ferrari’ye 5. kez “En İyinin de İyisi“ ödülü
En iyinin de iyisi!
Beymen'de yüzde 50’ye varan büyük indirim başladı
Büyük indirim başladı!
Türk Telekom seçime hazır
Türk Telekom hazır!
Dolar kaç oldu?
Dolar kaç oldu?
Guvernörler Kurul Toplantısı
Guvernörler Toplantısı

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.181.335.632 Türk Hava Yolları 701.594.364 Sasa Polyester 332.405.521 Kardemir (D) 321.050.299 Akbank 287.399.441 ASELSAN 253.012.246 Halkbank 228.856.851 İş Bankası (C) 217.175.143 Petkim 200.790.756 Vakıflar Bankası 187.449.741 Tüpraş 183.937.672 İpek Doğal Enerji 181.499.680 Yapı ve Kredi Bank. 168.973.620 Koza Madencilik 157.808.899 Soda Sanayii 128.002.035 Vestel 124.776.876 Bim Mağazalar 108.024.392 Koç Holding 107.694.821 Ereğli Demir Çelik 100.730.815 Koza Altın 91.837.274

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5