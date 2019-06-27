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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 796.522.566 Garanti Bankası 715.928.605 Petkim 427.272.273 Vestel 325.656.367 Akbank 289.956.873 Kardemir (D) 265.489.477 Halkbank 250.663.763 Vakıflar Bankası 192.197.450 ICBC Turkey Bank 170.161.962 Ereğli Demir Çelik 151.013.962 İş Bankası (C) 148.923.685 Türk Telekom 144.860.435 ASELSAN 137.169.446 Yapı ve Kredi Bank. 120.028.817 Pegasus 105.998.053 İpek Doğal Enerji 82.560.154 Koza Altın 77.143.818 Tüpraş 75.668.651 Bim Mağazalar 74.681.049 Koza Madencilik 72.890.727

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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