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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.289.791.314 Türk Hava Yolları 941.897.779 Halkbank 606.206.195 Akbank 502.961.181 Kardemir (D) 421.366.596 Vakıflar Bankası 385.144.839 ASELSAN 367.162.209 ICBC Turkey Bank 363.562.997 Petkim 354.138.838 Tüpraş 260.400.262 Yapı ve Kredi Bank. 219.068.833 Ereğli Demir Çelik 218.558.971 İş Bankası (C) 198.902.329 Türk Telekom 196.297.825 Emlak Konut GMYO 180.337.134 Turkcell 161.195.881 Koza Madencilik 121.734.179 Pegasus 104.545.288 Bim Mağazalar 104.514.971 İpek Doğal Enerji 97.664.225

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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