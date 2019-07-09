Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar türkiye mersin israil suriye dünya
BES'e nakit esnekliği getiriliyor
BES'te nakit esnekliği
Deutsche Bank hisseleri değer kaybediyor
Hisseleri değer kaybediyor
“Altın, 'Altın Çağı'nı yaşıyor“
Altın, 'Altın Çağı'nda!
Bamya cep yakıyor
Bamya cep yakıyor
Karpuz tarlada kaldı
Karpuz tarlada kaldı

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.698.767.177 Türk Hava Yolları 1.149.005.472 Akbank 543.463.960 Halkbank 423.860.358 Vakıflar Bankası 380.406.787 Kardemir (D) 285.502.670 Tüpraş 245.072.794 Yapı ve Kredi Bank. 232.708.697 İş Bankası (C) 228.657.100 Petkim 221.004.904 ASELSAN 167.201.909 Koza Madencilik 163.117.457 Emlak Konut GMYO 152.114.145 Ereğli Demir Çelik 149.085.363 Vestel 138.704.557 Bim Mağazalar 137.346.138 Turkcell 102.397.315 Pegasus 101.730.677 Sasa Polyester 80.185.583 Türk Telekom 80.056.175

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5