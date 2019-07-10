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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.707.775.035 Türk Hava Yolları 1.423.553.754 Vakıflar Bankası 453.853.203 Halkbank 388.841.751 Akbank 377.528.021 Kardemir (D) 333.593.017 Yapı ve Kredi Bank. 279.977.211 İş Bankası (C) 266.202.442 Vestel 221.676.943 Petkim 182.413.063 Tüpraş 179.865.852 Koza Madencilik 179.248.965 ASELSAN 171.462.077 Ereğli Demir Çelik 150.324.059 Sasa Polyester 142.639.399 İş Fin.Kir. 138.895.674 Bim Mağazalar 128.354.884 Pegasus 110.226.347 Türk Telekom 76.562.656 Turkcell 76.112.474

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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