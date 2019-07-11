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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.466.461.025 Türk Hava Yolları 1.107.965.369 Vakıflar Bankası 349.250.905 Halkbank 336.710.669 Akbank 325.593.786 Tüpraş 254.441.860 İş Bankası (C) 213.942.449 Yapı ve Kredi Bank. 184.176.780 Petkim 182.593.213 Ereğli Demir Çelik 160.321.003 ASELSAN 148.319.074 Kardemir (D) 141.371.766 Koza Madencilik 140.277.205 Türk Telekom 119.125.202 Turkcell 110.342.121 Vestel 108.144.170 Bim Mağazalar 100.936.098 Emlak Konut GMYO 98.800.343 Soda Sanayii 79.434.167 Koza Altın 78.098.508

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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