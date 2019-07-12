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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.613.908.902 Türk Hava Yolları 859.018.425 Petkim 430.713.363 Akbank 397.956.561 Vakıflar Bankası 316.865.449 Halkbank 307.040.647 Kardemir (D) 256.030.429 İş Bankası (C) 243.589.503 Tüpraş 227.522.968 Yapı ve Kredi Bank. 161.101.365 ASELSAN 142.167.343 Koza Madencilik 132.592.831 Ereğli Demir Çelik 123.295.929 Emlak Konut GMYO 123.269.887 Türk Telekom 113.546.434 Pegasus 87.588.507 Bim Mağazalar 77.824.678 Turkcell 77.765.446 Vestel 77.701.644 Koç Holding 67.959.876

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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