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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.493.486.334 Garanti Bankası 1.383.275.676 T. Halk Bankası 712.419.018 Akbank 364.646.992 Kardemir (D) 357.561.114 Petkim 348.934.657 Vakıflar Bankası 334.828.347 Ereğli Demir Çelik 320.630.863 Aselsan 282.799.174 Tüpraş 202.205.964 İş Bankası (C) 192.002.677 Yapı ve Kredi Bank. 184.106.082 Türk Telekom 139.792.485 Koç Holding 139.430.584 Koza Madencilik 138.734.942 Vestel 122.047.200 Pegasus 118.489.820 Emlak Konut GMYO 88.280.430 Turkcell 83.421.278 Koza Altın 79.699.781

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada Işlem Hacmi Sıralaması
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