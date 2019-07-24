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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.307.090.034 Türk Hava Yolları 1.173.836.733 Akbank 445.890.864 T. Halk Bankası 412.903.856 Kardemir (D) 343.915.193 Petkim 239.076.556 Aselsan 237.506.182 İş Bankası (C) 194.759.240 Vakıflar Bankası 169.788.863 Tüpraş 160.059.167 Ereğli Demir Çelik 128.675.165 Koza Madencilik 124.576.732 Emlak Konut GMYO 114.857.757 Yapı ve Kredi Bank. 108.610.509 İş Fin.Kir. 103.338.598 Gersan Elektrik 76.435.123 Pegasus 75.993.725 Türk Telekom 75.385.149 Soda Sanayii 73.059.819 Vestel 65.654.838


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada Işlem Hacmi Sıralaması
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