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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.229.455.771 Türk Hava Yolları 1.624.960.075 T. Halk Bankası 710.212.898 Vakıflar Bankası 618.038.249 Akbank 510.584.978 Kardemir (D) 295.329.382 İş Bankası (C) 289.035.718 Petkim 225.904.702 Koza Madencilik 218.990.825 Aselsan 192.012.989 Yapı ve Kredi Bank. 174.678.866 Tüpraş 162.181.321 Emlak Konut GMYO 155.462.913 Türk Telekom 139.272.307 Ereğli Demir Çelik 110.715.604 Pegasus 107.942.148 Turkcell 95.559.131 Bim Mağazalar 86.082.467 İpek Doğal Enerji 81.611.338 Soda Sanayii 80.092.639

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada Işlem Hacmi Sıralaması
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