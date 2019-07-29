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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 959.422.422 Garanti Bankası 882.390.286 Aselsan 553.457.741 T. Halk Bankası 319.554.430 Akbank 309.771.468 Vakıflar Bankası 184.123.934 Petkim 173.845.049 Türk Telekom 164.852.572 Yapı ve Kredi Bank. 164.633.183 Koza Madencilik 164.054.658 Turkcell 162.004.106 Kardemir (D) 155.557.877 İş Bankası (C) 138.255.347 Tüpraş 117.630.487 İpek Doğal Enerji 91.034.430 Soda Sanayii 72.084.421 Ereğli Demir Çelik 70.572.838 Pegasus 65.851.717 Bim Mağazalar 56.601.704 Vestel 53.033.591

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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Borsada Işlem Hacmi Sıralaması
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