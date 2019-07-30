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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.302.717.216 Garanti Bankası 695.133.367 T. Halk Bankası 435.446.298 Aselsan 413.103.973 Akbank 294.835.256 Koza Madencilik 277.520.568 Vakıflar Bankası 272.357.280 Arçelik 260.863.241 Yapı ve Kredi Bank. 199.291.644 Petkim 183.539.531 Tüpraş 180.165.760 İş Bankası (C) 131.092.673 Türk Telekom 126.787.899 Ereğli Demir Çelik 123.241.914 İpek Doğal Enerji 120.454.848 Doğan Holding 105.245.411 Kardemir (D) 99.297.194 Koza Altın 86.958.289 Turkcell 86.269.867 Pegasus 83.418.820


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada Işlem Hacmi Sıralaması
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