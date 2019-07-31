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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.132.731.249 Garanti Bankası 853.557.565 T. Halk Bankası 460.365.241 Akbank 285.844.300 Türk Telekom 270.880.955 Petkim 266.436.343 Aselsan 254.986.530 Tüpraş 234.932.912 Arçelik 219.608.455 Vakıflar Bankası 213.187.210 Yapı ve Kredi Bank. 165.807.445 Kardemir (D) 159.980.616 İş Bankası (C) 153.528.561 Sabancı Holding 122.672.332 Bim Mağazalar 119.291.242 Turkcell 116.691.670 Koza Madencilik 106.777.743 Pegasus 101.421.995 Ereğli Demir Çelik 97.951.886 Vestel 81.416.470



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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Borsada Işlem Hacmi Sıralaması
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