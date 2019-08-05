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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 826.159.230 Türk Hava Yolları 768.647.155 Vakıflar Bankası 285.515.540 Koza Madencilik 282.316.485 ASELSAN 273.735.219 Halkbank 264.466.219 Akbank 245.584.475 Petkim 184.894.893 İş Bankası (C) 137.993.441 Yapı ve Kredi Bank. 116.484.905 Tüpraş 112.773.039 İpek Doğal Enerji 106.757.374 Kardemir (D) 105.172.802 Ereğli Demir Çelik 97.730.908 Türk Telekom 83.048.256 Koza Altın 65.557.330 Emlak Konut GMYO 63.464.393 Turkcell 61.600.345 Arçelik 58.101.512 Vestel 53.543.733

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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