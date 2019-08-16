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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.308.659.594 Türk Hava Yolları 778.090.330 Akbank 347.676.555 Pegasus 293.915.019 Vakıflar Bankası 289.473.680 Koza Madencilik 270.172.674 İş Bankası (C) 196.982.831 Halkbank 191.578.097 Petkim 177.042.065 Tüpraş 161.723.986 İpek Doğal Enerji 156.987.326 ASELSAN 134.584.420 Ereğli Demir Çelik 133.459.946 Yapı ve Kredi Bank. 132.322.299 Koza Altın 131.310.162 Koç Holding 116.549.279 Türk Telekom 109.225.354 Sasa Polyester 107.610.208 Alarko Holding 105.161.007 Kardemir (D) 100.824.602

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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