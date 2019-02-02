Borsada rayici olmayan yabancı para kurları belirlendi

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığınca, borsada rayici olmayan yabancı paraların, Vergi Usul Kanunu gereğince, 2018 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar belirlendi.

Bakanlığın konuya ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bunlarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde, 2018 sonu itibarıyla belirlenen kurlar uygulanacak.

Öte yandan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Merkez Bankası tarafından ilan edilen kurlar esas alınacak.

Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2018 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu tebliğle belirlenen kurlar yerine, Merkez Bankasınca tespit edilen alış kurlarını esas almaları gerekecek.

Söz konusu kurlar şöyle:

DÖVİZLERKUR (TL) 1 ABD doları 5,26091 Arjantin pesosu 0,137461 Arnavutluk leki 0,048941 Avustralya doları 3,70261 Azerbaycan yeni manatı 3,10391 BAE dirhemi 1,43361 Bahama doları 5,26571 Bahreyn dinarı 13,96991 Bangladeş takası 0,062881 Barbados doları 2,63071 Belarus rublesi (Yeni Belaus rublesi, Belarus rublesinden 4 sıfır atılarak hesaplanıyor) 2,4384 1 Bolivya boliviyanosu 0,762031 Bosna Hersek markı 3,05491 Botsvana pulası 0,491811 Brezilya reali 1,36551 Bulgar levası 3,06491 Burundi frangı0,00294 1 Cezayir dinarı 0,044481 Çek korunası 0,234281 Çin yuanı 0,762031 Danimarka kronu 0,806041 Dominik pesosu 0,104251 Endonezya rupisi 0,000361 Etiyopya birri 0,187861 Fas dirhemi 0,552271 Filipin pesosu 0,100031 Gana yeni sedisi 1,079031 Guatemala quetzali 0,680761 Guyana doları 0,025181 Güney Afrika randı 0,366681 Güney Kore wonu 0,004711 Güney Sudan lirası 0,034281 Gürcistan larisi 1,97961 Haiti gourdesi 0,068111 Hırvatistan kunası 0,814741 Hindistan rupisi 0,075271 Honduras lempirası 0,215851 Hong Kong doları 0,672301 Irak dinarı 0,004411 İngiliz sterlini 6,6528100 İran riyali 0,012461 İsveç kronu 0,584421 İsviçre frangı 5,33521 İzlanda kronu 0,04533100 Japon yeni 4,75471 Kanada doları 3,86111 Katar riyali 1,43681 Kazakistan tengesi0,01382 1 Kolombiya pesosu 0,001611 Kosta Rika kolonu 0,008751 Kuveyt dinarı 17,22701 Laos kipi 0,000621 Lesotho lotisi 0,366721 Liberya doları 0,033091 Libya dinarı 3,77711 Lübnan lirası 0,003491 Macar forinti 0,018771 Makedonya dinarı 0,098191 Malezya ringgiti 1,26811 Meksika pesosu 0,268111 Mısır lirası 0,294341 Moldova leyi 0,308381 Nepal rupisi 0,047051 Nijerya nayrası 0,017141 Nikaragua kordobası 0,162221 Norveç kronu 0,600721 Özbekistan somu 0,000631 Pakistan rupisi 0,037391 Panama balboası 5,26571 Paraguay guaranisi 0,000881 Peru yeni solu 1,55811 Polonya zlotisi 1,40341 Rumen leyi 1,28661 Rus rublesi 0,075341 Sırbistan dinarı 0,051101 Singapur doları 3,85431 Somali şilini 0,009101 Srilanka rupisi 0,028771 Sudan lirası 0,110601 Suriye lirası 0,010221 Suudi Arabistan riyali 1,40241 Şili pesosu 0,007571 Tayland bahtı 0,161721 Tayvan doları 0,171641 Tunus dinarı 1,76511 Türkmenistan manatı 1,50661 Ukrayna hryvnası 0,190031 Umman riyali 13,6771 Uruguay pesosu 0,162951 Ürdün dinarı 7,42011 Venezuela Bolivarı fuertesi 0,000021 Yemen riyali 0,021051 Yeni İsrail şekeli 1,39721 Yeni Zelanda doları 3,53641 Zambiya kvaçası 0,441561 euro 6,0280 EFEKTİFLER 1 ABD doları 5,25731 Avustralya doları 3,68561 Danimarka kronu 0,805471 İngiliz sterlini 6,64821 İsveç kronu 0,584011 İsviçre frangı 5,3272100 Japon yeni 4,73711 Kanada doları 3,84681 Kuveyt dinarı 16,96861 Norveç kronu 0,600301 Suudi Arabistan riyali 1,39191 euro 6,0238