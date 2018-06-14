Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.687 0,04 BIST ANKARA 119.538 -0,51 BIST ANTALYA 48.604 -0,97 BIST BALIKESİR 53.845 0,02 BIST BURSA 155.275 0,60 BIST DENIZLI 68.742 0,27 BIST ISTANBUL 90.915 1,11 BIST IZMIR 121.315 -0,71 BIST KAYSERI 341.150 1,94 BIST KOCAELI 207.573 2,43 BIST KONYA 55.666 -0,17 BIST TEKIRDAĞ 185.723 1,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)