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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.339 -0,82 BIST ANKARA 118.929 -0,41 BIST ANTALYA 48.813...

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.339 -0,82 BIST ANKARA 118.929 -0,41 BIST ANTALYA 48.813 -2,09 BIST BALIKESİR 57.114 0,39 BIST BURSA 165.688 0,78 BIST DENIZLI 70.365 1,12 BIST ISTANBUL 92.310 0,24 BIST IZMIR 123.006 -0,08 BIST KAYSERI 337.629 -2,61 BIST KOCAELI 214.248 2,19 BIST KONYA 56.057 -0,93 BIST TEKIRDAĞ 186.387 -0,78

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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