Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.286 3,94 BIST ANKARA 118.432 -0,42 BIST ANTALYA 49.569 1,55 BIST BALIKESİR 57.915 1,40 BIST BURSA 156.943 -5,28 BIST DENIZLI 70.491 0,18 BIST ISTANBUL 91.307 -1,09 BIST IZMIR 126.640 2,95 BIST KAYSERI 329.279 -2,47 BIST KOCAELI 212.158 -0,98 BIST KONYA 56.366 0,55 BIST TEKIRDAĞ 185.527 -0,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)