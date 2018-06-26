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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.800 1,37 BIST ANKARA 120.140 1,44 BIST ANTALYA 49.566...

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.800 1,37 BIST ANKARA 120.140 1,44 BIST ANTALYA 49.566 0,00 BIST BALIKESİR 58.722 1,39 BIST BURSA 161.162 2,69 BIST DENIZLI 74.077 5,09 BIST ISTANBUL 91.332 0,03 BIST IZMIR 129.503 2,26 BIST KAYSERI 331.832 0,78 BIST KOCAELI 209.919 -1,06 BIST KONYA 59.360 5,31 BIST TEKIRDAĞ 191.365 3,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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BİST 100Borsada şehir Endekslerinin DeğişimiPiyasalar
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