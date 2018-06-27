Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.749 0,51 BIST ANKARA 122.236 1,74 BIST ANTALYA 51.305 3,51 BIST BALIKESİR 59.736 1,73 BIST BURSA 165.158 2,48 BIST DENIZLI 78.024 5,33 BIST ISTANBUL 93.682 2,57 BIST IZMIR 131.764 1,75 BIST KAYSERI 348.101 4,90 BIST KOCAELI 201.687 -3,92 BIST KONYA 61.507 3,62 BIST TEKIRDAĞ 193.021 0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)