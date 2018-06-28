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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.353 3,00 BIST ANKARA 123.608 1,12 BIST ANTALYA 53.050...

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.353 3,00 BIST ANKARA 123.608 1,12 BIST ANTALYA 53.050 3,40 BIST BALIKESİR 60.683 1,59 BIST BURSA 168.331 1,92 BIST DENIZLI 78.700 0,87 BIST ISTANBUL 93.592 -0,10 BIST IZMIR 133.785 1,53 BIST KAYSERI 353.687 1,60 BIST KOCAELI 201.023 -0,33 BIST KONYA 61.645 0,22 BIST TEKIRDAĞ 194.278 0,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



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BİST 100Borsada şehir Endekslerinin DeğişimiPiyasalar
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