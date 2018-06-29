Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.694 -0,34 BIST ANKARA 123.648 0,03 BIST ANTALYA 52.215 -1,57 BIST BALIKESİR 61.161 0,79 BIST BURSA 166.213 -1,26 BIST DENIZLI 79.478 0,99 BIST ISTANBUL 94.372 0,83 BIST IZMIR 133.309 -0,36 BIST KAYSERI 362.789 2,57 BIST KOCAELI 203.351 1,16 BIST KONYA 63.751 3,42 BIST TEKIRDAĞ 194.835 0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)