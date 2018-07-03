Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.278 -0,47 BIST ANKARA 124.838 -0,36 BIST ANTALYA 54.050 2,32 BIST BALIKESİR 63.360 2,54 BIST BURSA 161.226 -2,10 BIST DENIZLI 79.477 0,04 BIST ISTANBUL 94.265 -0,50 BIST IZMIR 134.116 0,66 BIST KAYSERI 349.602 -1,59 BIST KOCAELI 206.038 1,76 BIST KONYA 65.106 -0,05 BIST TEKIRDAĞ 197.090 0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)