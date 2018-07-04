Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.554 0,15 BIST ANKARA 126.237 1,12 BIST ANTALYA 53.994 -0,10 BIST BALIKESİR 63.291 -0,11 BIST BURSA 161.845 0,38 BIST DENIZLI 78.858 -0,78 BIST ISTANBUL 94.860 0,63 BIST IZMIR 134.130 0,01 BIST KAYSERI 348.501 -0,31 BIST KOCAELI 203.257 -1,35 BIST KONYA 63.444 -2,55 BIST TEKIRDAĞ 199.612 1,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)