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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.173 -0,90 BIST ANKARA 134.631 2,26 BIST ANTALYA 53.536...

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.173 -0,90 BIST ANKARA 134.631 2,26 BIST ANTALYA 53.536 -1,03 BIST BALIKESİR 65.651 1,13 BIST BURSA 163.774 -0,98 BIST DENIZLI 78.310 -1,76 BIST ISTANBUL 96.001 -0,40 BIST IZMIR 136.826 -0,18 BIST KAYSERI 353.524 -0,32 BIST KOCAELI 202.965 -0,90 BIST KONYA 64.078 -0,08 BIST TEKIRDAĞ 203.046 -0,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Borsada şehir Endekslerinin Değişimi
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