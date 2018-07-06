Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.173 -0,90 BIST ANKARA 134.631 2,26 BIST ANTALYA 53.536 -1,03 BIST BALIKESİR 65.651 1,13 BIST BURSA 163.774 -0,98 BIST DENIZLI 78.310 -1,76 BIST ISTANBUL 96.001 -0,40 BIST IZMIR 136.826 -0,18 BIST KAYSERI 353.524 -0,32 BIST KOCAELI 202.965 -0,90 BIST KONYA 64.078 -0,08 BIST TEKIRDAĞ 203.046 -0,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)