Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.834 -2,64 BIST ANKARA 125.178 -7,32 BIST ANTALYA 47.566 -7,69 BIST BALIKESİR 57.827 -7,87 BIST BURSA 156.828 -1,44 BIST DENIZLI 71.605 -6,96 BIST ISTANBUL 89.244 -4,79 BIST IZMIR 124.137 -7,30 BIST KAYSERI 322.530 -8,89 BIST KOCAELI 198.006 -2,33 BIST KONYA 57.951 -9,31 BIST TEKIRDAĞ 194.855 -0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)