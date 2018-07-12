Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.230 -0,35 BIST ANKARA 126.513 1,07 BIST ANTALYA 47.725 0,33 BIST BALIKESİR 56.900 -1,60 BIST BURSA 151.182 -3,60 BIST DENIZLI 71.239 -0,51 BIST ISTANBUL 88.597 -0,73 BIST IZMIR 124.294 0,13 BIST KAYSERI 312.344 -3,16 BIST KOCAELI 187.212 -5,45 BIST KONYA 57.978 0,05 BIST TEKIRDAĞ 198.686 1,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)