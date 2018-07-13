Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 175.293 1,19 BIST ANKARA 126.911 0,31 BIST ANTALYA 49.134 2,95 BIST BALIKESİR 57.864 1,69 BIST BURSA 150.421 -0,50 BIST DENIZLI 71.856 0,87 BIST ISTANBUL 89.465 0,98 BIST IZMIR 125.570 1,03 BIST KAYSERI 307.569 -1,53 BIST KOCAELI 190.013 1,50 BIST KONYA 58.697 1,24 BIST TEKIRDAĞ 201.889 1,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)