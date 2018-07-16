Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.485 4,67 BIST ANKARA 128.948 1,61 BIST ANTALYA 49.404 0,55 BIST BALIKESİR 59.030 2,01 BIST BURSA 151.955 1,02 BIST DENIZLI 72.204 0,49 BIST ISTANBUL 90.125 0,74 BIST IZMIR 124.326 -0,99 BIST KAYSERI 305.675 -0,62 BIST KOCAELI 190.851 0,44 BIST KONYA 58.797 0,17 BIST TEKIRDAĞ 210.070 4,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)