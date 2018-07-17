Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.723 1,76 BIST ANKARA 134.807 4,54 BIST ANTALYA 50.814 2,85 BIST BALIKESİR 60.233 2,04 BIST BURSA 156.267 2,84 BIST DENIZLI 74.201 2,77 BIST ISTANBUL 91.596 1,63 BIST IZMIR 129.152 3,88 BIST KAYSERI 306.512 0,27 BIST KOCAELI 193.560 1,42 BIST KONYA 59.521 1,23 BIST TEKIRDAĞ 213.397 1,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)